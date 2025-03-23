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Dilenci Cem Yılmaz'dan istediğini alamayınca beddua etti!

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Kubra Akalın

Cem Yılmaz diş tedavisi sonrasında görüntülendi. Aracına binerken bir dilenci komedyenden yardım istedi. İstediğini alamayan dilenci Cem Yılmaz'a beddua etti.

Cem Yılmaz, diş tedavisi için operasyon geçirdiği Nişantaşı'ndaki klinik çıkışı, magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Aracın kapısından "Cem Bey yardım eder misiniz?" diye seslenen yaşlı adam, Yılmaz'dan olumlu dönüş alamayınca bu kez ünlü şovmene beddua etti.

Cem Yılmaz'dan istediği alamayan dilenci "Allah belanızı versin" dedi.

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Yılmaz beddua sırasında tepkisiz kalırken şoförünün kapıyı kapatmasıyla uzaklaşıp evinin yolunu tuttu.

Öte yandan Cem Yılmaz gündeme dair ise yorumda bulunmadı. Muhabirlerle kısa konuşan Yılmaz hızla aracına yöneldi. (Snob Magazin)

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Cem Yılmaz
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