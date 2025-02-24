Dizi başlamadan yönetmenle kavga edip diziden ayrıldı! Binbir Gece Masalları'na Özgür Çevik dahil oldu

“Binbir Gece Masalları” dizisi TRT tabii’nin iddialı yeni dijital dizisi olarak adından söz ettiriyor. Çekimleri 25 Şubat Salı günü başlayacak olan dizinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol sete çıkmaya hazırlanıyor.

Sultan Şehriyar ile Şehrazat’ın masalsı yolculuğunu anlatan dizinin kötü adamı Yunus’a hayat vermeye hazırlanan Rüzgar Aksoy’un tüm kadronun katıldığı okuma provası öncesi ekipten ayrılması ve durumu da sosyal medya sayfasından “Sürekli dolaşan haberlere istinaden… Binbir Gece Masalları işinde ben yokum efendim” yazması dikkat çekmişti.

Bozdağ Film’le teknik konularda anlaşamadığı öne sürülen Aksoy’un aslında provalar sırasında yönetmen Metin Günay’la gerginlik yaşadığı ardından da sinirlenip diziyi bıraktığı iddiası kulislerde dolaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şehrazat’ın aşığı ve Şehriyar’ın düşmanı olan Yunus rolü “Kuruluş Osman”dan ayrılan Özgür Çevik’in oldu.

BİNBİR GECE MASALLARI OYUNCULARI

Atilla Engin’in kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Ercan Işık’ın yapacağı dizide Cansu Dere (Şehrazat), İbrahim Çelikkol (Şehriyar), Şahin Ergüney (Hamid), Selin Türkmen (Dünyazad), Güneş Hayat (Mihriban), Osman Alkaş (Kör Masalcı Sahir), Jale Arıkan (Fatma), Fatih Ayhan (Şahzaman), Nazlı Senem Ünal (Azimet), Hakan Vanlı (Ferhad), Sevinç Kıranlı (Süheyla) ve İpek Arkan (Gülendam) kadroda yer alıyor.