Dizisi apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım o kanalla anlaştı

Murat Yıldırım son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ile ekrana gelmişti. Ancak oyuncunun dizisi tutmadı ve beklenmedik şekilde ani final yapmıştı.

6'nci bölümde ekran macerasını noktalamak zorunda kalan dizinin ardından Murat Yıldırım "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demiş ve "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu. Başarılı aktör NGM'yle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine tgöre; Kanal D'de yayınlanacak olan dizide Yıldırım "Serhat" karakterini canlandıracak.

Projenin ismi henüz netleşmedi. Etkileyici bir kadın dramasını ekrana taşıyacak olan dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu kaleme alıyor.