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Dizisi apar topar final yapmıştı! Rabia Soytürk'ün küvet pozları sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Son olarak Kör Nokta dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan ancak dizisi için 4. bölümde final kararı alınan Rabia Soytürk şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa küvet pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Dizisi apar topar final yapmıştı! Rabia Soytürk'ün küvet pozları sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Benim Adım Melek, Alparslan: Büyük Selçuklu, Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün son dizisi tutmamış ve apar topar final yapmıştı.

Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Rabia Soytürk son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Köpük dolu bir küvet içerisinde ojektif karşısına geçip poz veren Soytürk cesur karelerini peş peşe paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Rabia Soytürk'ün pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme; 'Böyle güzel olunur mu?', 'Çok güzelsin', 'Çok değerli' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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