Dizisi erken final yapıyor! Devrim Özkan beyaz bikinisiyle tekne eğlencesinde

Yaz sezonunda Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönen Devrim Özkan özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Devrim Özkan'ın dizisi reyting sıralamasında gün birincisi olsa da her yeni bölüm yayınında zarar ettiği gerekçesiyle erken final yapıyor.

Özkan, final bölümü henüz yayınlanamayan dizideki rol arkadaşlarıyla moral toplamak için tekne eğlencesine çıktı.

Onur Büyüktopçu, Eslem Akar, Seren Şirince, Gözde Türker ve Güler Hivda Zizan Alp ile Boğaz turuna çıkan Özkan beyaz bikinisiyle bakışları üzerine topladı.

Fit haliyle beğeni toplayan ünlü ismin tekne eğlencesindeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Devrim Özkan için sosyal medyada; 'fiziği harika', 'güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.