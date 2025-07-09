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Dizisi erken final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan'dan peş peşe bikinili pozlar! Beğeni yağdı

Son olarak başrollerini Ece Uslu ve Aras Aydın ile paylaştığı Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış bu karar hayranlarını üzmüştü. Şimdilerde özel hayatıyla dikkat çeken Sancaktutan dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin bikinili pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Dizisi erken final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan'dan peş peşe bikinili pozlar! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış hayranları bu durum karşısında çok üzülmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken ünlü isim bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Dizisi erken final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan dan peş peşe bikinili pozlar! Beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI

Bikinili pozlar veren ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'bu kıza bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Dizisi erken final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan dan peş peşe bikinili pozlar! Beğeni yağdı 2

Bir süredir Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 25 yaşındaki ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında konuştu.

Dizisi erken final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan dan peş peşe bikinili pozlar! Beğeni yağdı 3

Hafsanur Sancaktutan, "Kubilay ile gerçekten çok özel bir bağ kurduk. Önce dosttuk, şimdi kalpten yoldaşız. Bence bir ilişkinin en güzel tarafı, kendin gibi kalabildiğin bir yer olması. Saygı, güven, ortak hayal de temeli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
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