Dizisi erken final yapmıştı! Hafsanur Sancaktutan'dan peş peşe bikinili pozlar! Beğeni yağdı

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış hayranları bu durum karşısında çok üzülmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken ünlü isim bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

YORUM YAĞDI

Bikinili pozlar veren ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'bu kıza bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Bir süredir Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 25 yaşındaki ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında konuştu.

Hafsanur Sancaktutan, "Kubilay ile gerçekten çok özel bir bağ kurduk. Önce dosttuk, şimdi kalpten yoldaşız. Bence bir ilişkinin en güzel tarafı, kendin gibi kalabildiğin bir yer olması. Saygı, güven, ortak hayal de temeli" dedi.