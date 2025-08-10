MAGAZİN

Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti! Acı haberi sendika duyurdu

Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti. 45 yaşında vefat eden Taşpınar'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası sosyal medyadan duyurdu.

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar'dan acı haber geldi. Doğacan Taşpınar 45 yaşında yaşama veda etti. Taşpınar'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Sendika tarafından yapılan paylaşımda; ''Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.'' ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

Doğacan Taşpınar 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda aktif sanat hayatına başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.

Sezuan’ın İyi İnsanı, Teneke, Tersine Dünya, Günün Adamı, Yağmurcu, Çiçek, Patron, Böcek, Pırtlatan Bal, Azizce, Dava, Aşk Bu Mu?, Külhanbeyi Müzikali ve Sokak Kızı İrma gibi birçok oyunda rol aldı.

