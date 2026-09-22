Sevdiğim Sensin 18. bölüm 2. fragman geldi! Balayı sahnesi heyecanlandırdı

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı reyting rekortmeni dizi “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezonu oldukça heyecanlı başladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve beğenilen hikayesiyle reyting rekorları kıran “Sevdiğim Sensin” bu hafta 18. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ikinci fragman kısa sürede ses getirdi.

YORUM YAĞDI

Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm fragmanına Erkan ve Dicle'nin balayı sahnesi damga vurdu. Sosyal medyada; 'İşte görmek istediğimiz Dicle', 'Bomba bir bölüm geliyor', 'İşte bunları görmek istiyoruz', 'Bölümü heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

**SEVDİĞİM SENSİN 18. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Erkan serbest kalır ancak özgürlüğüne kavuştuğu anda onu çok daha büyük bir mücadele beklemektedir. Dicle, Ferman’ı bizzat kendisinin vurduğunu ve Erkan’ın onu korumak için suçu üstlendiğini itiraf etmiştir. Erkan’ın artık tek ve en büyük amacı, Dicle’yi bir an önce hapisten çıkarmaktır.

Ferman’ın durumu ise hâlâ kritiktir. Her an yaşamla ölüm arasında gidip gelen Ferman için tek uygun böbrek donörü Derya’dır. Ancak Derya, Dicle’nin tutuklandığından henüz habersizdir. Üstelik en büyük düşmanı olarak gördüğü Ferman’ın ölmesini istemektedir.

Tahir için ise Erkan’ın serbest kalması, kurduğu tüm planların suya düşmesi anlamına gelir. Yaşadığı büyük sarsıntının ardından tüm basının önünde epilepsi krizi geçirir. Aldur ailesi, bir yandan Erkan’ın özgürlüğüne kavuşmasına sevinirken diğer yandan büyük oğullarının rahatsızlığını herkesin öğrenmesinin yarattığı baskıyı yaşar. Bu durumdan en fazla rahatsızlık duyanlardan biri de Esat’tır.

Dicle’yi kurtarmak için ailesine sığınan Erkan, beklemediği büyük bir darbeyle karşılaşır. Ailesinden de destek alamayınca geriye yalnızca tek bir yolunun kaldığını anlar: Derya’yı Ferman’a böbreğini vermeye ikna etmek.

Ancak Derya, Dicle’nin Ferman’ı vurduğu için tutuklandığını öğrendiği anda tüm dengeler değişir. Nefret ettiği Ferman’ın yaşaması için değil, kız kardeşi Dicle’yi kurtarmak için mücadele etmeye karar verir.

Civan ise girdiği gizli ve tehlikeli yolun sonunda büyük bir tehdidin içine sürüklenir. Nilüfer, Civan’ın ortadan kaybolmasının ardından onu bulmak için gizli bir mücadeleye girişir. Ancak Civan’a yaklaştıkça kendisi de tehlikenin içine çekilmeye başlar.

Dicle ise içeride yaşadığı zulmü ve başına gelenleri Erkan’dan saklar. Her şey yolundaymış gibi davranarak onu rahatlatmaya çalışsa da kendisi için hazırlanan tuzaklardan habersizdir. Tam özgürlüğüne kavuşacağına dair umutlar yeniden doğmuşken hiç olmaması gereken bir şey yaşanır. Dicle’nin de Erkan’ın da tüm umutları bir kez daha yıkılır.