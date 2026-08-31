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Müge Anlı canlı yayın kaçta? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman?

Müge Anlı bugün var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? soruları yanıt buldu. Yaz arasının ardından ekranlara dönen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte Müge Anlı’nın yayın saati ve yeni sezon tarihi...

Müge Anlı canlı yayın kaçta? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman?
Nebahat Kübra Akalın

ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz arasının ardından yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.

Her sezon olduğu gibi bu yıl da hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in takipçileri, “Müge Anlı bugün var mı?”, “Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?” ve “Müge Anlı saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Merak edilen yayın tarihi ve saatine ilişkin detaylar belli oldu.

Müge Anlı canlı yayın kaçta? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman? 1

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA?

Müge Anlı’nın sunumuyla kayıp dosyalarından faili meçhul olaylara, aile dramlarından dikkat çeken toplumsal konulara kadar pek çok başlığın ele alındığı program için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

ATV’nin yayın akışına göre program, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da yeni sezonun ilk bölümüyle canlı olarak yayınlanacak.

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Müge Anlı
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