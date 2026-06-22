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Doğanın Kanunu 3. bölüm 3. fragman geldi! Reytingler arttı seyirci memnun

Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın başrollerinde olduğu Doğanın Kanunu 3. bölümüyle ekrana gelecek. 2. bölümüyle reytinglerde zirveyi gören dizinin fragmanı da ilgi gördü.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 3. fragman geldi! Reytingler arttı seyirci memnun

Star TV'nin yaz dizisi Doğanın Kanunu ilk bölümünden sonra reytinglerde yükselişe geçti. Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisinin 3. bölümünden yeni fragman da geldi.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 3. fragman geldi! Reytingler arttı seyirci memnun 1

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizi 3. bölümden 3. fragmanıyla ilgi gördü.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 3. fragman geldi! Reytingler arttı seyirci memnun 2

Yaman ve Doğa arasındaki tatlı atışmaların yaşandığı dizide seyirci de heyecanlı.

Doğanın Kanunu fragmanına "Dizi daha da heyecan verici oldu", "Çok eğlenceli", "Bu ikili çok tatlı" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
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