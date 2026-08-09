Popstar Mehtap Cansever'in ölüm haberi sonrası ağlayarak paylaşıp isyan etti! "Yalancısınız"

'Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Cansever hayatını kaybetti. Bir süredir lösemi tedavisi gören ve sık sık paylaşımlara yaparak dua isteyen Cansever'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Cansever'in ölümü sonrası Popstar Mehtap ağlayarak bir paylaşım yaptı ve isyan etti.

Mehtap Yılmaz paylaşımında "20 senelik dostum Cano'yu kaybettim. 4 gün önce telefonda konuştuk, WhatsApp'ta bende sesli mesajları duruyor. O kadar üzgünüm ki anlatamam size" diyerek şunları söyledi:

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"Sosyal medyada bazı paylaşımlar var, Cansever'in bir kere bile sahnesine gitmemiş, aramamış, yanındaki ekibinden bile sormayan insanlar şimdi hepsi paylaşım yapmaya başladı. Yalancısınız, sahtekarsınız. Bunlar hep sahte, bunlar hep timsah gözyaşları, bunların hiçbir tanesine inanmayın! Cano gitti lan! Bir daha geri gelmez. Sahtekar sahtekar paylaşım yapanlar; şerefsizler, Allah sizi kahretsin."