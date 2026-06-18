Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı! "Reytinglere yansısın"

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisi, yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından biri.

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizi 2. bölümüyle 17 Haziran Çarşamba akşamı ekrana geldi.

Heyecanlı anların yaşandığı dizi seyirci tarafından sevilirken Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yaman ve Doğa'nın eğlenceli sahneleri seyirciyi mutlu ederken dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Seyirci "Çok keyifli dizi", Reytingleri de artsın", "Sevdim bu diziyi" yorumlarında bulundu.

Özellikle Alperen Duymaz'ın ağır temizleme sahnesindeki hareketleri X'te konuşuldu.