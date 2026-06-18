MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı! "Reytinglere yansısın"

Yaz sezonunda ekranda olan Doğanın Kanunu dizisi 2. bölümün hemen ardından 3. bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Reytingleri her bölüm artan dizinin 3. bölüm fragmanı da yorum yağdı.

Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı! "Reytinglere yansısın"

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisi, yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından biri.

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizi 2. bölümüyle 17 Haziran Çarşamba akşamı ekrana geldi.

Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı! "Reytinglere yansısın" 1

Heyecanlı anların yaşandığı dizi seyirci tarafından sevilirken Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı! "Reytinglere yansısın" 2

Yaman ve Doğa'nın eğlenceli sahneleri seyirciyi mutlu ederken dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Seyirci "Çok keyifli dizi", Reytingleri de artsın", "Sevdim bu diziyi" yorumlarında bulundu.

Özellikle Alperen Duymaz'ın ağır temizleme sahnesindeki hareketleri X'te konuşuldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşacak Bu Deniz'e rakip olacaktı! Kriz çıktıTaşacak Bu Deniz'e rakip olacaktı! Kriz çıktı
Gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası Gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası

Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.