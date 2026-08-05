Doğanın Kanunu 9. bölüm özeti! Yeni tanıtım geldi

Doğanın Kanunu 9. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı başrollerde buluşturan Doğanın Kanunu dizisi yine seyirciyi mest edecek.

Tanıtımda, çiftliğin tanıtım filmini çekmek için gelen yönetmen Haluk ile Yaman arasında kıskançlık dozu giderek yükselen anlar yaşanıyor. Haluk'un Doğa'ya iltifatlar ederek onu övgü yağmuruna tutması, buna karşılık Yaman'ın performansını sürekli eleştirip peş peşe direktifler vermesi ikili arasındaki gerilimi tırmandırıyor.

Yaşananlar karşısında kıskançlığını gizleyemeyen Yaman, Haluk'a karşılık vermek üzereyken araya Doğa giriyor.

Kıskançlığın gölgesinde şekillenen bu eğlenceli çekişmenin Yaman ile Doğa'nın ilişkisini nasıl etkileyeceği sorusu yeni bölüme dair merakı artırırken, ikili arasındaki dinamik izleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm bırakıyor.