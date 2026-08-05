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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı

Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Dizisi sezon finalindeyken bol bol dinlenen Aydoğan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı 1

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur kareleriyle dikkat çekiyor.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı 2

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Sümeyye Aydoğan Amsterdam tatilinden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı 3

YORUM YAĞDI
Aydoğan için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'özledik seni', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapılıyor.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı 4

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı 5

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
sümeyye aydoğan
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