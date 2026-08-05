Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Cesur pozlara beğeni yağdı

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur kareleriyle dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Sümeyye Aydoğan Amsterdam tatilinden peş peşe paylaşımlar yaptı.

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Aydoğan için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'özledik seni', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapılıyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.