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Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilde

Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Melek Mosso yeni bir aşka yelken açtı. İddiaya göre Mosso, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu İspanyol sevgilisiyle şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilde
Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk şarkıları, iddialı dansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme Melek Mosso bir kez daha özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı aradığı aşkı buldu.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Yeni sevgilisiyle Bodrum da tatilde 1

Söylemezsem Olmaz programında gazeteci Uğur Kotan'ın aktardığı habere göre, ünlü şarkıcı gönlünü İspanyol bir sevgiliye kaptırdı.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Yeni sevgilisiyle Bodrum da tatilde 2

Mosso'nun yeni sevgilisinin ünlü şarkıcıyı ilk etapta hayranlıkla takip ettiği, bu yakınlaşmanın zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Yeni sevgilisiyle Bodrum da tatilde 3

Çiftin, yaz tatilini Bodrum'da geçirdiği ve birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü. Aşk iddialarıyla gündeme gelen Melek Mosso'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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