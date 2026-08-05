Melek Mosso aradığı aşkı onda buldu! Yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilde

Dillere pelesenk şarkıları, iddialı dansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme Melek Mosso bir kez daha özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı aradığı aşkı buldu.

Söylemezsem Olmaz programında gazeteci Uğur Kotan'ın aktardığı habere göre, ünlü şarkıcı gönlünü İspanyol bir sevgiliye kaptırdı.

Mosso'nun yeni sevgilisinin ünlü şarkıcıyı ilk etapta hayranlıkla takip ettiği, bu yakınlaşmanın zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

Çiftin, yaz tatilini Bodrum'da geçirdiği ve birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü. Aşk iddialarıyla gündeme gelen Melek Mosso'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.