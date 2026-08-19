Doğanın Kanunu bu akşam var mı, final yaptı mı? Doğanın Kanunu 11. bölüm ne zaman?

Doğanın Kanunu dizisi için final iddiaları gündeme geldi. Dizinin 13. bölümde final yapacağı konuşulurken Doğanın Kanunu 11. bölüm bu akşam ekrana gelecek mi merak edildi.

DOĞANIN KANUNU 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğanın Kanunu 11. bölüm 19 Ağustos Çarşamba akşamı ekranda olacak. Tanıtımda Yaman ve Doğa, baş başa dolunayı izlerken romantik anlar yaşıyor.

Dolunayın kışın daha güzel parladığını söyleyen Yaman’a Doğa’nın “Bakalım kışı görebilecek miyim?” demesi ana hüzün katarken, Doğa’nın Yaman’a “Bir erkeği en iyi kim anlatır biliyor musun? Gözleri.” demesi ve bu sözleri söylerken ikilinin göz göze gelmesi romantizmi doruklara çıkarıyor.

Tanıtımda “Bakalım kışı görebilecek miyim?” sözünün reytinglere bir gönderme olduğuna dair yorumlar X'te yapıldı. Sosyal medyada "Belki reyting iyi olursa karar değişir", "Ne olur bitmesin", "Bu seyirciye bir mesaj mı?" yorumları yapıldı.