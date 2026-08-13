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Doğukan Göngör'lü Haysiyet tanıtımı geldi! "Bu dizi tutar ve çok konuşulur"

Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk gibi isimlerin başrolünde olduğu Haysiyet dizisinden ilk tanıtım geldi. Haysiyet daha yayınlanmadan sosyal medyada adından söz ettirdi.

Doğukan Göngör'lü Haysiyet tanıtımı geldi! "Bu dizi tutar ve çok konuşulur"

Kanal D’nin eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Haysiyet’in tanıtımı yayınlandı. Dizide Mehmet karakterine hayat verecek olan Doğukan Güngör ile Simay karakterini canlandıran Merih Öztürk'un uyumu dikkat çekti.

Dizinin ilk tanıtımı X'te de hemen gündeme geldi. Sosyal medyada fragmanı izleyenler "Bu dizi tutar ve çok konuşulur", "Konusu güzel reyting alır", "Ekip çok iyi" yorumlarında bulundu.

Doğukan Göngör lü Haysiyet tanıtımı geldi! "Bu dizi tutar ve çok konuşulur" 1

HAYSİYET OYUNCULARI

İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta gerçekleştirilen Haysiyet dizisinin oyuncuları da merak ediliyor.

Doğukan Göngör lü Haysiyet tanıtımı geldi! "Bu dizi tutar ve çok konuşulur" 2
Yönetmenliğini Eda Teksöz’ün üstlendiği, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun yaptığı, Süreç Film imzalı dizinin oyuncu kadrosunda; Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

Doğukan Göngör lü Haysiyet tanıtımı geldi! "Bu dizi tutar ve çok konuşulur" 3

HAYSİYET NE ZAMAN?

Merakla beklenen Süreç Film imzalı Haysiyet, eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Alışık doğukan güngör
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