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Doğum gününde aşka geldi! Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e romantik paylaşım

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü sosyal medyada duygusal bir mesajla kutladı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yıllardır süren uyumu ve aşkları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doğum gününde aşka geldi! Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e romantik paylaşım
Öznur Yaslı İkier

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü sosyal medya üzerinden anlamlı bir mesajla kutladı. Çiftin sevenleri, romantik paylaşıma beğeni yağdırdı.

2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinde tanışıp, 2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, magazin gündeminin örnek çiftleri arasında yer alıyor. İki çocuklarıyla hem özel hayatlarında hem de sosyal medyada uyumlarıyla dikkat çeken ikili, sık sık takipçilerinin ilgi odağı oluyor.

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Fahriye Evcen, 4 Haziran'da 39 yaşına bastı. Bu özel günde Özçivit, eşinin fotoğrafını paylaşarak altına şu ifadeleri yazdı: "Aşkım, eşim, yolum... Nice senelere"

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Evcen de bu anlamlı paylaşımı alıntılayarak, "Kalbim... İyi ki" mesajını takipçileriyle paylaştı.

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Burak Özçivit Fahriye Evcen
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