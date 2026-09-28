Doğum sonrası sorunlar yaşadı! İdrar kaçırma küloduyla poz verdi

This Morning programıyla tanınan Ashley James, doğum günü hediyesi olarak partneri Tommy Andrews ile birlikte Celine Dion'un konserini izlemek için Paris'e gitti. Ancak yolculuk sırasında çantasında bulunan inkontinans pedlerini Eurostar'da unutunca zor anlar yaşadı.

Ünlü isim, pazar günü Instagram hesabından "Paris'te inkontinans" başlıklı bir paylaşım yaparak doğum sonrasında yaşadığı komplikasyonların hayatını hâlâ etkilediğini söyledi. Paris seyahatinin kendisi için "biraz da utanç" içerdiğini belirten James, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

İlk olarak hikâyelerinde yaşadığı talihsizliği anlatan Ashley James, takipçilerinden büyük ölçüde destek aldığını belirterek şöyle yazdı:

"Alfie'yi dünyaya getirdiğimden beri çeşitli doğum komplikasyonlarıyla yaşadığımı ve bunlardan birinin inkontinans olduğunu çoğunuz biliyorsunuz."

DOĞUM SONRASI SORUNLAR YAŞADI

Paris'te büyük bir etkinlik nedeniyle Champs-Élysées'nin bir bölümünün kapalı olduğunu söyleyen James, partnerinin sonunda ped yerine Tena inkontinans (idrar kaçırma) külotlarıyla döndüğünü belirtti.

Ashley James, 2021 yılında oğlu Alfie'yi dünyaya getirirken yaşadığı travmatik doğumun ardından üçüncü derece yırtığının fark edilmemesi ve yanlış şekilde dikilmesi nedeniyle dışkı inkontinansı yaşadığını daha önce de açıkça anlatmıştı.