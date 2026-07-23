MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğumdan sonra acil ameliyata alınmıştı! Ünlü YouTuber Başak Karahan apar topar hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz haziran ayında anne olan ünlü YouTuber Başak Karahan, doğum sonrası rutin kontrol için gittiği hastanede yüksek ateş ve enfeksiyon şüphesi nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Karahan bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Doğumdan sonra acil ameliyata alınmıştı! Ünlü YouTuber Başak Karahan apar topar hastaneye kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerle fenomen olan Başak Karahan, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Doğumdan sonra acil ameliyata alınmıştı! Ünlü YouTuber Başak Karahan apar topar hastaneye kaldırıldı 1

1 ay önce anne olan ünlü fenomen, geçtiğimiz günlerde rutin kontrol için gittiği hastanede acil ameliyata alındığını açıklamıştı.

Doğumdan sonra acil ameliyata alınmıştı! Ünlü YouTuber Başak Karahan apar topar hastaneye kaldırıldı 2

Başak Karahan daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; '30-40 dakikalık sürecek minik bir operasyondu aslında. Plasenta kalıntısı sandığımız şey miyomun kendini yemiş olduğunu görmüş doktorum eşleme esnasında. Hemen onay almışlar ameliyat için. Bildiğiniz açık ameliyat oldum.'

'KENDİMİ HASTANEDE BULDUM'
Başak Karahan ameliyatın ardından günler sonra yine korkuttu. Karahan, "Tam her şey yoluna girdi derken kendimi yine hastanede buldum. Enfeksiyon hâlâ düşmedi. Nazar mı değdi bilmiyorum, daha kuzeyin tadını bile çıkartamadım. Umudumu kaybetmek istemiyorum... Artık bitsin" ifadelerini kullandı.

Doğumdan sonra acil ameliyata alınmıştı! Ünlü YouTuber Başak Karahan apar topar hastaneye kaldırıldı 3

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Berkant Acil'den Haluk Levent'e: "Senin ben şerefini s..."Berkant Acil'den Haluk Levent'e: "Senin ben şerefini s..."
13 yıllık evlilik olaylı bitmişti! Barıştılar13 yıllık evlilik olaylı bitmişti! Barıştılar

Anahtar Kelimeler:
Başak Karahan YouTuber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.