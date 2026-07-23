Doğumdan sonra acil ameliyata alınmıştı! Ünlü YouTuber Başak Karahan apar topar hastaneye kaldırıldı

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerle fenomen olan Başak Karahan, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

1 ay önce anne olan ünlü fenomen, geçtiğimiz günlerde rutin kontrol için gittiği hastanede acil ameliyata alındığını açıklamıştı.

Başak Karahan daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; '30-40 dakikalık sürecek minik bir operasyondu aslında. Plasenta kalıntısı sandığımız şey miyomun kendini yemiş olduğunu görmüş doktorum eşleme esnasında. Hemen onay almışlar ameliyat için. Bildiğiniz açık ameliyat oldum.'

'KENDİMİ HASTANEDE BULDUM'

Başak Karahan ameliyatın ardından günler sonra yine korkuttu. Karahan, "Tam her şey yoluna girdi derken kendimi yine hastanede buldum. Enfeksiyon hâlâ düşmedi. Nazar mı değdi bilmiyorum, daha kuzeyin tadını bile çıkartamadım. Umudumu kaybetmek istemiyorum... Artık bitsin" ifadelerini kullandı.