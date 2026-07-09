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Doğuş 'tacizci kadın'ı hatırlattı, erkeklere seslendi

İstanbul'da erkekleri taciz ettiği anların videosu dolaşıma giren kadın günlerdir konuşuluyor. Doğuş o kadına dair sessiz kalmadı ve "Beyler, kadınlarımızı daha iyi anlayabildiniz mi, nasıl bir duyguymuş?" dedi.

Doğuş 'tacizci kadın'ı hatırlattı, erkeklere seslendi

İstanbul'da satış yapma bahanesiyle iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri ortaya çıkan 30 yaşındaki Z.E. Türkiye gündemine oturdu. Erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadınla ilgili şarkıcı Doğuş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Yaşananlara kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayıp erkeklere seslendi.

Doğuş tacizci kadın ı hatırlattı, erkeklere seslendi 1

"NASIL BİR DUYGUYMUŞ BEYLER?"

Son dönemde ilgili olayın çok sık önüne düştüğünü belirten Doğuş, şu ifadeleri kullandı:

Doğuş tacizci kadın ı hatırlattı, erkeklere seslendi 2

"Beyler, kadınlarımızı daha iyi anlayabildiniz mi? Tacizciliğin ne kadar kötü olduğunu anlayabildiniz mi? Son dönemlerde önüme çok fazla çıkıyor tacizci kadın. Şimdi erkeklere de soruyorum; nasıl bir duyguymuş? Diyeceğim bu kadar."

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