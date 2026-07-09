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Halit Ergenç'e dedesinden miras kaldı! O arsa için kararını verdi

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisinde hayat verdiği 'Kenan Baran' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Halit Ergenç bir süredir ticari yatırımlarıyla gündeme geliyor. Halit Ergenç şimdi de dedesinden kalan mirasla dikkat çekti.

Halit Ergenç'e dedesinden miras kaldı! O arsa için kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Zerda, Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Babil ve son olarak da Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Ticari yatırımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu İstanbul-Londra arasında mekik dokuyor. Ergenç şimdi de dedesinden kalan miras ile gündem geldi.

Akif Yaman'ın özel haberine göre; Halit Ergenç, dedesinden miras kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldı.

Halit Ergenç e dedesinden miras kaldı! O arsa için kararını verdi 1

Miras kalan arsa üzerine bir site yapılması planlanıyordu. Ancak Ergenç, bu projenin dışında kendisine özel, geleneksel mimariye uygun bir Safranbolu konağı inşa edilmesini istedi.

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Halit Ergenç
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