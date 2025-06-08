Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na acı haberler peş peşe geldi! Önce annesi sonra babası hayatını kaybetti

'İnsafsız', 'Uyan', 'Yalancı', 'Sensiz Ne Yaparım?' gibi parçalarla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Doğuş özel hayatıyla dikkat çeken bir isim. Gözlerden uzak yaşasa da Doğuş'un özel hayatı merak ediliyor.

Doğuş, 2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift son dönemde acı haberlerle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, 13,1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında acı haberi verdi.

Kayınpederi ölen Doğuş "Babamızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sevenlerine sabır versin" dedi.

Doğuş'un eşi de acısını paylaşarak "Bu hayattaki sadece babamı değil tek arkadaşımı, sırdaşım, can yoldaşımı da kaybettim ve ilk defa böyle çaresizliği, zorluğu yaşıyorum" dedi.

ANNESİ DE 1 AY ÖNCE ÖLMÜŞTÜ

Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı kısa süre önce de annesini kaybetmişti. Doğuş 1 ay önce bir paylaşım yaparak "Gece annemizi kaybettik. Meleğimizi yitirdik, acımız büyük öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" demişti.

Acı haberle sarsılan çiftten Hoşkedem Hidayetkızı sık sık annesini sosyal medyada paylaşarak yaşadığı özlemi dile getiriyordu.