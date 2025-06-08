MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na acı haberler peş peşe geldi! Önce annesi sonra babası hayatını kaybetti

Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan ünlü şarkıcı Doğuş sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Doğuş'un eşi önce annesini ardından da babasını kaybetti.

Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na acı haberler peş peşe geldi! Önce annesi sonra babası hayatını kaybetti
Kubra Akalın

'İnsafsız', 'Uyan', 'Yalancı', 'Sensiz Ne Yaparım?' gibi parçalarla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Doğuş özel hayatıyla dikkat çeken bir isim. Gözlerden uzak yaşasa da Doğuş'un özel hayatı merak ediliyor.

Doğuş, 2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift son dönemde acı haberlerle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, 13,1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında acı haberi verdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-08 075552

Kayınpederi ölen Doğuş "Babamızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sevenlerine sabır versin" dedi.

Doğuş'un eşi de acısını paylaşarak "Bu hayattaki sadece babamı değil tek arkadaşımı, sırdaşım, can yoldaşımı da kaybettim ve ilk defa böyle çaresizliği, zorluğu yaşıyorum" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-06-08 075610

ANNESİ DE 1 AY ÖNCE ÖLMÜŞTÜ

Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı kısa süre önce de annesini kaybetmişti. Doğuş 1 ay önce bir paylaşım yaparak "Gece annemizi kaybettik. Meleğimizi yitirdik, acımız büyük öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" demişti.

Acı haberle sarsılan çiftten Hoşkedem Hidayetkızı sık sık annesini sosyal medyada paylaşarak yaşadığı özlemi dile getiriyordu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cemre Baysel bikinili pozlarını paylaşınca ayrıldığı sevgilisi dayanamadı! Tepki çektiCemre Baysel bikinili pozlarını paylaşınca ayrıldığı sevgilisi dayanamadı! Tepki çekti
Kazancı konuşuluyordu... Fahriye Evcen o diziyle dönecekKazancı konuşuluyordu... Fahriye Evcen o diziyle dönecek

Anahtar Kelimeler:
Doğuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Cemre Baysel bikinili pozlarını paylaşınca ayrıldığı sevgilisi dayanamadı! Tepki çekti

Cemre Baysel bikinili pozlarını paylaşınca ayrıldığı sevgilisi dayanamadı! Tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

TBMM'ye ilginç başvuru

TBMM'ye ilginç başvuru

Arda Güler kariyerinin en ilginç golünü attı! Kendisi bile inanamadı...

Arda Güler kariyerinin en ilginç golünü attı! Kendisi bile inanamadı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.