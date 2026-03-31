Doktor Başka Hayatta dizisinde kriz çıktı! Senarist projeyi bıraktı! 'Namuslu bir hikaye...'

Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği, NOW’ın yeni sezondaki iddialı dizisi “Doktor: Başka Hayatta” pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk bölümleriyle iyi reytingler kazanan dizinin arka planında kriz çıktığı öğrenildi. Doktor Başka Hayatta'nın senaristi Pınar Bulut projeyi bıraktığını duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Doktor Başka Hayatta' dizisi sezona oldukça iddialı başladı. Pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkan dizi henüz 4. bölümüyle ekrana geldi.

“Doktor Başka Hayatta” dizisinin arka planında ise kriz çıktığı öğrenildi. Dizinin senaristi Pınar Bulut projeye veda ettiğini açıkladı. Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;

'NAMUSLU BİR HİKAYE...'

'Doktor Başka Hayatta dizisinden bir süre önce ayrıldım. Bu vesileyle televizyon yazarlığıyla vedalaştığımı da söylemek isterim. TV’nin her anlamda geldiği son noktada, özellikle bu sürelerle namuslu bir hikaye anlatmayı başarabileceğimi düşünmüyorum. Kararım hiçbir kişi ve kurumla değil, sistemin kendisiyle ilgili. Ben bu sistemle net bir kan uyuşmazlığı yaşıyorum.' ifadelerini kullandı.

Dizinin yeni senaristleri de belli oldu. Doktor Başka Hayatta'yı 6. bölümden itibaren Bonfil ve Beydilli kaleme alacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz Güney filmi için yakışıklı oyuncuya teklif gittiYılmaz Güney filmi için yakışıklı oyuncuya teklif gitti
Dizisi final yapar yapmaz imaj tazeledi! Son hali şaşırttıDizisi final yapar yapmaz imaj tazeledi! Son hali şaşırttı

En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Hava üslerini vurmuşlardı! İran'dan dikkat çeken açıklama

Hava üslerini vurmuşlardı! İran'dan dikkat çeken açıklama

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

