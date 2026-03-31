Doktor Başka Hayatta dizisinde kriz çıktı! Senarist projeyi bıraktı! 'Namuslu bir hikaye...'

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Doktor Başka Hayatta' dizisi sezona oldukça iddialı başladı. Pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkan dizi henüz 4. bölümüyle ekrana geldi.

“Doktor Başka Hayatta” dizisinin arka planında ise kriz çıktığı öğrenildi. Dizinin senaristi Pınar Bulut projeye veda ettiğini açıkladı. Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;

'NAMUSLU BİR HİKAYE...'

'Doktor Başka Hayatta dizisinden bir süre önce ayrıldım. Bu vesileyle televizyon yazarlığıyla vedalaştığımı da söylemek isterim. TV’nin her anlamda geldiği son noktada, özellikle bu sürelerle namuslu bir hikaye anlatmayı başarabileceğimi düşünmüyorum. Kararım hiçbir kişi ve kurumla değil, sistemin kendisiyle ilgili. Ben bu sistemle net bir kan uyuşmazlığı yaşıyorum.' ifadelerini kullandı.

Dizinin yeni senaristleri de belli oldu. Doktor Başka Hayatta'yı 6. bölümden itibaren Bonfil ve Beydilli kaleme alacak.