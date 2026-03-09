MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Barış ve Ramazan birbirine girdi! Acun Ilıcalı kararını verdi

Engincan ve Onur Alp'in eleme düellosu sırasında Ramazan ve Barış gerginliği yaşandı. Ramazan sınırı aşınca Barış "Annemi yeni kaybettim" diyerek çıldırdı. Konseyde ise Acun Ilıcalı kararını verdi.

Barış ve Ramazan birbirine girdi! Acun Ilıcalı kararını verdi

Survivor'da tansiyon bir anda yükseldi; Ramazan'ın sözleri Barış Murat Yağcı'yı çileden çıkardı. 'Senin o deve boyunu buraya gömerim' diyen Ramazan'ın Barış'a küfürlü tepkisi ortamı gerdi.

Barış ve Ramazan birbirine girdi! Acun Ilıcalı kararını verdi 1

"Annemi yeni kaybettim"diyen Barış'ı 3 kişi tutmakta zorlandı. Konseyde de bu konu konuşuldu. Acun Ilıcalı "Yani senin çıkardığın gerilim sokakta hiç alakasız bir şeyden çıkan bir kavganın sebebi gibi boş bir konu" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış çıldırdı! Seyirciyi ayağa kaldıran kavga: Tepki yağıyor Barış çıldırdı! Seyirciyi ayağa kaldıran kavga: Tepki yağıyor

Barış ve Ramazan birbirine girdi! Acun Ilıcalı kararını verdi 2

RAMAZAN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Acun Ilıcalı devamında ise "Ramazan maalesef yaptığın hareketler iki yönlü Survivor
kurallarının dışında ve yaptırım yapmamız gerekiyor" diyerek şunları söyledi:

Barış ve Ramazan birbirine girdi! Acun Ilıcalı kararını verdi 3

"Birincisi i Onur'a yaptığın hareket. Ondan dolayı bir ödülden yararlanmayacaksın. İkincisi söylediğin kötü sözlerden ve tehdit içerdiği için. Daha önce uyarmıştım seni. Biz senin dövüşçü olmanın gerilimini başka arkadaşlarımıza yaşatamayız. Kötü sözlerden de bir ödül yiyeceksin. Toplamda 2 ödülden yararlanmayacaksın."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NOW'un yeni dizisi gündemde! Gerçek hikaye mi?NOW'un yeni dizisi gündemde! Gerçek hikaye mi?
Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntülerÜnlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.