Barış ve Ramazan birbirine girdi! Acun Ilıcalı kararını verdi

Survivor'da tansiyon bir anda yükseldi; Ramazan'ın sözleri Barış Murat Yağcı'yı çileden çıkardı. 'Senin o deve boyunu buraya gömerim' diyen Ramazan'ın Barış'a küfürlü tepkisi ortamı gerdi.

"Annemi yeni kaybettim"diyen Barış'ı 3 kişi tutmakta zorlandı. Konseyde de bu konu konuşuldu. Acun Ilıcalı "Yani senin çıkardığın gerilim sokakta hiç alakasız bir şeyden çıkan bir kavganın sebebi gibi boş bir konu" dedi.

RAMAZAN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Acun Ilıcalı devamında ise "Ramazan maalesef yaptığın hareketler iki yönlü Survivor

kurallarının dışında ve yaptırım yapmamız gerekiyor" diyerek şunları söyledi:

"Birincisi i Onur'a yaptığın hareket. Ondan dolayı bir ödülden yararlanmayacaksın. İkincisi söylediğin kötü sözlerden ve tehdit içerdiği için. Daha önce uyarmıştım seni. Biz senin dövüşçü olmanın gerilimini başka arkadaşlarımıza yaşatamayız. Kötü sözlerden de bir ödül yiyeceksin. Toplamda 2 ödülden yararlanmayacaksın."