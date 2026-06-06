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Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi! Aslı Bekiroğlu'nun başına gelmeyen kalmadı

Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle yedi kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu şimdi de düz yolda yürürken düşerek hastanelik oldu.

Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi! Aslı Bekiroğlu'nun başına gelmeyen kalmadı
Öznur Yaslı İkier

Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. kez bıçak altına yatmıştı. Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı.

Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerini kullanmıştı.

Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi! Aslı Bekiroğlu nun başına gelmeyen kalmadı 1

Ünlü oyuncu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olur olmaz yeni bir aksilik yaşadı. Yürüyüş yaparken düşen Aslı Bekiroğlu, hastaneye gitti. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun kaslarında yırtık olduğu ortaya çıktı.

Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi! Aslı Bekiroğlu nun başına gelmeyen kalmadı 2

''SİNİRLER BOZUK''

Yaşadığı talihsiz olaydan sonra sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşım yapan oyuncu; ''Kimin nazarı, gözü, büyüsü varsa Allah aşkına yok etsin kaldırsın. Düz yolda düştüm. Birkaç garip isimli kaslarım yırtık. Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var! Sinirler bozuk'' ifadelerini kullandı.

Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi! Aslı Bekiroğlu nun başına gelmeyen kalmadı 3

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
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