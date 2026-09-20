Doktorlar'ın Ela'sı ve Levent'i yıllar sonra Tuzlu Kahve'de buluştu!

Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin bu hafta ekranlara gelecek dördüncü bölümünde dikkat çeken bir isim adından söz ettirdi.

Yapımını Poll Films’in üstlendiği Tuzlu Kahve, 22 Eylül Salı akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Tuzlu Kahve’nin dördüncü bölümüne Kutsi konuk olacak.

Dizide Elit karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile karşı karşıya gelecek olan Kutsi’nin canlandıracağı karakter merak konusu oldu.

Seneler önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent adlı iki sevgiliye hayat veren ikilinin 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmesi sosyal medyada gündem oldu. İkilinin yer aldığı sahneler seyirciyi ikiye böldü.



Star TV’nin sosyal medya hesabından “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla paylaşılan sahnenin kamera arkası görüntülerine “İçimin yağları eridi”, “Yıllar sonra intikam alındı”, “Salı çabuk gelsin”, “Bu sahneyi çok bekledik” gibi yorumlar geldi.

Öte yandan oyunculuklar da şu sözlerle eleştirildi; "Oyunculuklar kötü", "Of ne kötü oynuyorlar."