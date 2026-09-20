MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doktorlar'ın Ela'sı ve Levent'i yıllar sonra Tuzlu Kahve'de buluştu!

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene ve ve Levent'i Kutsi 18 yıl sonra bir araya geldi. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde bir araya gelen ikilinin sahnesine yorum yağdı.

Doktorlar'ın Ela'sı ve Levent'i yıllar sonra Tuzlu Kahve'de buluştu!

Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin bu hafta ekranlara gelecek dördüncü bölümünde dikkat çeken bir isim adından söz ettirdi.

Yapımını Poll Films’in üstlendiği Tuzlu Kahve, 22 Eylül Salı akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Tuzlu Kahve’nin dördüncü bölümüne Kutsi konuk olacak.

Dizide Elit karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile karşı karşıya gelecek olan Kutsi’nin canlandıracağı karakter merak konusu oldu.

Doktorlar ın Ela sı ve Levent i yıllar sonra Tuzlu Kahve de buluştu! 1

Seneler önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent adlı iki sevgiliye hayat veren ikilinin 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmesi sosyal medyada gündem oldu. İkilinin yer aldığı sahneler seyirciyi ikiye böldü.
Doktorlar ın Ela sı ve Levent i yıllar sonra Tuzlu Kahve de buluştu! 2

Star TV’nin sosyal medya hesabından “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla paylaşılan sahnenin kamera arkası görüntülerine “İçimin yağları eridi”, “Yıllar sonra intikam alındı”, “Salı çabuk gelsin”, “Bu sahneyi çok bekledik” gibi yorumlar geldi.

Öte yandan oyunculuklar da şu sözlerle eleştirildi; "Oyunculuklar kötü", "Of ne kötü oynuyorlar."

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden gündem oldu! "Ben şu an gayet seksiyim"Yeniden gündem oldu! "Ben şu an gayet seksiyim"
Bağışlarla 500 bin Euroluk villa iddiası! Jet açıklama geldiBağışlarla 500 bin Euroluk villa iddiası! Jet açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Kutsi doktorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.