Hadise'nin eski açıklaması gündem oldu: "Dekoltenin seksilik ile hiçbir alakası yok"

Sahnedeki cesur tarzıyla adından söz ettiren Hadise'nin eski bir konser görüntüsü yeniden gündeme geldi. Dansları ve iddialı kıyafetleriyle konuşulan Hadise'nin tulum giydiği bir konserde yaptığı açıklama X'te yeniden paylaşılmaya başlandı.

Hadise, 2024 yılında dekolte konusunda konserinde şu açıklamayı yapmıştı:



Hadise, "Şimdi diyorlar ya işte dekolte giymesinler şu bu. Bunun açıklıkla hiçbir alakası yok. Bence ben şu an gayet seksiyim. Konu demek ki açıklık demekle değil de beyinde bitiyor. Hepinizi biliyorum, hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz." dedi.