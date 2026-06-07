Doktorlar'ın Ela ve Zenan'ı buluştu! Yasemin Ergene ve Melike Güner'in son hali gündemde

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan “Doktorlar” dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Ergene ve Melike Güner, yıllara meydan okuyan dostluklarıyla gündem oldu.

Dizide Ela ve Zenan karakterleriyle hafızalara kazınan ikili yıllardır sık sık bir araya geliyor. İki isim son olarak Melike Güner'in doğum gününde buluştu.

Boşanma sonrası setlere dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene doğum gününden kareleri paylaştı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Ergene Melike Güner'in doğum gününü "Nice güzel yaşlara Melo'm" notuyla kutladı.

Sosyal medyada iki oyuncunun değişimine "Estetik sen ne büyüksün", "Çok güzel görünüyorlar", "Gençleşmişler" yorumları yapıldı.