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Doktorlar'ın Ela ve Zenan'ı buluştu! Yasemin Ergene ve Melike Güner'in son hali gündemde

"Doktorlar" dizisinin Ela ve Zenan karakterleriyle akıllara kazınan oyuncuları Yasemin Ergene ve Melike Güner son halleriyle gündeme geldi. Melike Güner'in doğum gününde buluşan ikiliye yorum yağdı.

Doktorlar'ın Ela ve Zenan'ı buluştu! Yasemin Ergene ve Melike Güner'in son hali gündemde

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan “Doktorlar” dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Ergene ve Melike Güner, yıllara meydan okuyan dostluklarıyla gündem oldu.

Doktorlar ın Ela ve Zenan ı buluştu! Yasemin Ergene ve Melike Güner in son hali gündemde 1

Dizide Ela ve Zenan karakterleriyle hafızalara kazınan ikili yıllardır sık sık bir araya geliyor. İki isim son olarak Melike Güner'in doğum gününde buluştu.

Boşanma sonrası setlere dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene doğum gününden kareleri paylaştı.

Doktorlar ın Ela ve Zenan ı buluştu! Yasemin Ergene ve Melike Güner in son hali gündemde 2

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Ergene Melike Güner'in doğum gününü "Nice güzel yaşlara Melo'm" notuyla kutladı.

Sosyal medyada iki oyuncunun değişimine "Estetik sen ne büyüksün", "Çok güzel görünüyorlar", "Gençleşmişler" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melike Güner Yasemin Ergene
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