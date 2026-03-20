'Don indirme' vakası yıllar sonra gündeme geldi! Mehmet Ali Erbil açık açık anlattı! ''Görüldü mü?''

Gülseren Ceylan ile evlenip kısa sürede boşanan ve özel hayatını gözler önünde yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gazeteci Nil Gülsüm'ün programına konuk oldu.

Yaptığı programlar ve canlı yayın kazaları hakkında konuşan Erbil, kamuoyunda "don indirme" vakası olarak bilinen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'HER GÜN KONTROL EDİLİYORDU'

Ünlü sunucu, söz konusu olayın sanılanın aksine Çarkıfelek programında yaşanmadığını, farklı bir formatta gerçekleştiğini belirtti. Yaşanan durumu bir "talihsizlik" ve "kaza" olarak nitelendiren Erbil, normal şartlarda ekibin bu tür durumları önlemek için kıyafetleri sabitlediğini ancak o gün bir ihmal yaşandığını dile getirdi.

Erbil; 'Kamera arkasında 50 kişi çalışıyordu. Arkadaki ekip her gün onları kontrol ediyor ve iyice bağlıyordu ki bir kaza olmasın diye. O gün bağlanmamış. Ben mi kontrol edeceğim herkesin tumanını.' ifadelerini kullandı.

'GÖRÜLDÜ MÜ?'

Mehmet Ali Erbil o an büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirip refleks olarak ilk 'Görüldü mü?' diye sorduğunu ifade etti. Erbil 'Yönetmende yapmaz yapmaz direkt onu seçmiş. Ama çok saniye, anlık bir şey yani' diye sözlerine devam etti.

'PROGRAM HEMEN KALDIRILDI'

Erbil 'Aynı güne yapılsa hani bir kere yapılsa ve öyle bir şey olsa çok üzüleceğim ama her gün yapılan bir şey. Yani programın içerisinde her gün yapılan bir şey. Ve bana hiçbir ceza kesilmedi. Kanala kesildi. Çünkü kanalın sorumluluğu. Program hemen kaldırıldı.' dedi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği “Ya Şundadır Ya Bunda” isimli program ekranların en dikkat çekici formatlardan birine sahipti.

Erbil, 2006 yılında yayınlanan programın bir canlı yayını sırasında, “Asker eller havaya” komutu verdikten sonra ekipten birinin arkasına geçerek, pantolonunu indirmişti.

Pantolonu ile birlikte iç çamaşırı da hızla indirilen adamın cinsel organı kameralara yansımıştı. Yaşanan olayın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), programa 12 kez yayın durdurma cezası vermişti.