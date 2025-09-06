Dostu Halit Yukay'ı bulmak için günlerce uğraştı! Kıvanç Tatlıtuğ cenazede gözyaşlarını tutamadı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta öğleden sonra Yalova'dan denize açılarak Bozcaada rotasını izlemeye başladı. Yukay'dan bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları Sahil Güvenlik ekiplerini durumu iletti, 5 Ağustos'ta Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulundu.

Tekne bulunmasına rağmen Yukay'ın cesedine hemen ulaşılamadı. Kaybolmasından 19 gün sonra bulunan iş insanı için büyük bir mücadele verildi. Halit Yukay'ın cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarıldı. Yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi.

Yukay'ın, Bozcaada'da gece kalmayı, ardından sanatçı arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile Yunan adalarında buluşmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Ttalıtuğ dostunu arama çalışmalarına katıldı ve günlerce çağrılarda bulunup süreci paylaştı.

ISRARLI SORULAR

Halit Yukay bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İş insanına veda için ailesi ve dostları İstanbul'da cenazede...

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, yakın dostları Halit Yukay’ın cenazesine katıldı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının ısrarlı sorularına yanıt vermek istemedi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı sorusuna "Hayır" demesine rağmen ısrarlar sürdü.

Yukay'ın ailesine başsağlığı dilemek için tabuta doğru yürüyen oyuncuya ısrarlı sorular devam edince, Tatlıtuğ “Ben müsade isteyebilir miyim?” diyerek sert çıktı.

Tatlıtuğ arkadaşına veda ederken ise zor anlar yaşadı gözyaşlarını tutamadı.