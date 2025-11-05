Dr. Osman Müftüoğlu'ndan Fatih Ürek açıklaması! Yoğun bakımda yaptığı o hareket...

Kalp krizi geçiren ve haftalardır uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Ürek'in avukatı Volkan Alkılıç’ın Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir, sağlık durumu stabilliğini korumaktadır” denmişti.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün isimli programda ise Dr. Osman Müftüoğlu ve Çağla Şıkel, Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında konuştu.

"YOĞUN BAKIMDA GÖZLERİNİ AÇIP KAPADI"

Entübe edilen Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapadığı iddia edildi. Dr. Osman Müftüoğlu bu durumu değerlendirdi.

Müftüoğlu; Fatih Ürek'in gözlerinin açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak yorumlanabileceğini de söyledi.

Programda konuşulana göre, sanatçının durumunun bu gelişme haricinde stabil olduğu öğrenildi.