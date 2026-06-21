MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı

Dua Lipa ile Callum Turner'ın Sicilya'da gerçekleşen rüya düğününün ilk kareleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2 milyon dolar maliyetle düzenlenen görkemli organizasyonda ünlü şarkıcının özel tasarım Chanel gelinliği ve sabaha kadar süren kutlamalar dikkat çekti.

Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı

Pop yıldızı Dua Lipa, oyuncu sevgilisi Callum Turner ile gerçekleştirdiği yaklaşık 2 milyon dolarlık Sicilya düğününden ilk kareleri paylaştı.

Ünlü çift bu ayın başlarında Londra'daki Marylebone Belediye Binası'nda gerçekleştirilen resmi nikâhın ardından, Sicilya'daki tarihi Villa Valguarnera'da görkemli bir düğün töreni düzenledi.

Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı 1

SAATLER SÜREN GELİNLİK

Dua Lipa, ünlü tasarımcı Matthieu Blazy imzalı özel dikim Chanel gelinliğiyle göz kamaştırdı. Sırt dekolteli ve boyundan bağlamalı tasarıma sahip gelinlik, binlerce gümüş ve beyaz boncukla süslendi. Gelinliğin uzun kuyruğunda ise tam 25 bin tüy kullanıldığı belirtildi.

Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı 2

Ünlü şarkıcı, saçlarında da tüy detaylarına yer verirken, bu detaylar el işçiliğiyle hazırlanan ve işlenmesi 3 bin 220 saat süren uzun duvağıyla birleşti. Callum Turner ise Louis Vuitton imzalı takım elbisesiyle şıklığıyla dikkat çekti.

Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı 3

Düğün fotoğraflarında çiftin sabahın ilk ışıklarına kadar süren kutlamaları ve yaklaşık 10 dakika süren etkileyici havai fişek gösterisi yer aldı. Elinde şampanya kadehiyle görüntülenen Dua Lipa'nın mutluluğu karelere yansıdı.

Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı 4

Dünyaca ünlü fotoğrafçı David Sims tarafından çekilen düğün albümünde, Callum Turner'ın gelinini beklediği anlar ve Dua Lipa'nın villa bahçesinde verdiği pozlar da yer aldı.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda düğün karelerine sadece "Bay ve Bayan" notunu düştü.

Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı 5

Paylaşımın ardından birçok ünlü isim çifte tebrik mesajları gönderdi. Şarkıcı Katy Perry kalp emojisi eşliğinde "Tatlı bebekler" yorumunu yaparken, televizyon yıldızı Vicky Pattison "Aman Tanrım, tebrikler" ifadelerini kullandı. Ferne McCann ise "Vay canına, tebrikler!" mesajıyla mutluluklarını paylaştı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soluğu tatilde aldı! Sere serpe pozlar...Soluğu tatilde aldı! Sere serpe pozlar...
Taşacak Bu Deniz'de bir ayrılık daha!Taşacak Bu Deniz'de bir ayrılık daha!

Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.