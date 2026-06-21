Dua Lipa 2 milyon dolarlık düğününde verdiği pozları paylaştı

Pop yıldızı Dua Lipa, oyuncu sevgilisi Callum Turner ile gerçekleştirdiği yaklaşık 2 milyon dolarlık Sicilya düğününden ilk kareleri paylaştı.

Ünlü çift bu ayın başlarında Londra'daki Marylebone Belediye Binası'nda gerçekleştirilen resmi nikâhın ardından, Sicilya'daki tarihi Villa Valguarnera'da görkemli bir düğün töreni düzenledi.

SAATLER SÜREN GELİNLİK

Dua Lipa, ünlü tasarımcı Matthieu Blazy imzalı özel dikim Chanel gelinliğiyle göz kamaştırdı. Sırt dekolteli ve boyundan bağlamalı tasarıma sahip gelinlik, binlerce gümüş ve beyaz boncukla süslendi. Gelinliğin uzun kuyruğunda ise tam 25 bin tüy kullanıldığı belirtildi.

Ünlü şarkıcı, saçlarında da tüy detaylarına yer verirken, bu detaylar el işçiliğiyle hazırlanan ve işlenmesi 3 bin 220 saat süren uzun duvağıyla birleşti. Callum Turner ise Louis Vuitton imzalı takım elbisesiyle şıklığıyla dikkat çekti.

Düğün fotoğraflarında çiftin sabahın ilk ışıklarına kadar süren kutlamaları ve yaklaşık 10 dakika süren etkileyici havai fişek gösterisi yer aldı. Elinde şampanya kadehiyle görüntülenen Dua Lipa'nın mutluluğu karelere yansıdı.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı David Sims tarafından çekilen düğün albümünde, Callum Turner'ın gelinini beklediği anlar ve Dua Lipa'nın villa bahçesinde verdiği pozlar da yer aldı.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda düğün karelerine sadece "Bay ve Bayan" notunu düştü.

Paylaşımın ardından birçok ünlü isim çifte tebrik mesajları gönderdi. Şarkıcı Katy Perry kalp emojisi eşliğinde "Tatlı bebekler" yorumunu yaparken, televizyon yıldızı Vicky Pattison "Aman Tanrım, tebrikler" ifadelerini kullandı. Ferne McCann ise "Vay canına, tebrikler!" mesajıyla mutluluklarını paylaştı.