Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı! İşte gerekçe

Ezgi Fındık hem lüks yaşantısı hem de tarzıyla öne çıkan influencer'lardan biri olarak biliniyor. Uyuşturucu operasyonu yeni dalgasında Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı.

Makyöz olarak başlayan kariyerinin, sosyal medya içerikleriyle influencer’lığa evrilmesinin yanı sıra ilişkileriyle de gündeme gelen, yıllar içindeki estetik değişimiyle de bambaşka biri olan Ezgi Fındık'tan henüz bir açıklama geldi.



KENDİSİNE GELEN MESAJLARI ANLATMIŞTI

Ezgi Fındık daha önce kendisine gelen mesajları anlatarak gündeme gelmişti. Ezgi Fındık, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak “Türk ve yabancı ünlülerden sana yazan çok oluyor mu?” sorusuna verdiği cevapla gündeme oturmuştu. Kendisine mesaj atan isimler arasında özellikle Türk sporcuları olduğunu söylemişti.

Fındık, kendi yaşam tarzını “fazla lüks” bulduğunu söyleyerek Türk oyuncuların hayat tarzının kendisiyle çok örtüşmediğini söylemişti.