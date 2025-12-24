MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mısırlı milyarder ile aşk yaşamıştı! Ezgi Fındık'ın eski sevgilisi kim? Özel hayatı gündemde

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı. Ezgi Fındık hakkında araştırmalar hız kazanırken özel hayatı merak konusu oldu. Fındık'ın bir dönem Mısırlı milyarder ile aşk yaşaması dikkat çekti.

Mısırlı milyarder ile aşk yaşamıştı! Ezgi Fındık'ın eski sevgilisi kim? Özel hayatı gündemde

Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık'ın da adı geçti. Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı.

'Fazla lüks' yaşantısıyla dikkat çeken Ezgi Fındık hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ezgi Fındık kimdir, kaç yaşında merak edilirken özel hayatı dikkat çekti.

EZGİ FINDIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ezgi Fındık, bir ikiz kardeşe sahiptir. 4 kız kardeşi olan Ezgi Fındık'ın baba tarafı Giresunlu annesi ise Tekirdağlı Bulgar – Yunan göçmenidir.

Eliz ile ikiz kardeş olan ünlü Influencer'ın 2 ablasının olduğu biliniyor. Türkçe ve Almanca ana dili olan Ezgi Fındık aynı zamanda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.

Mısırlı milyarder ile aşk yaşamıştı! Ezgi Fındık ın eski sevgilisi kim? Özel hayatı gündemde 1

Fındık, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversiteyi bitirmesinin ardından Mac'de makeup artists olarak çalışmaya başlamıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra blog yazmaya başlayan Fındık, makyaj, kozmetik ve kişisel bakım üzerine birçok yazı yayınlamış ve video çekmiştir.

ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Yurt dışı seyahatleri ve lüks yaşamıyla dikkat çeken Ezgi Fındık Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile uzun süre aşk yaşamıştı.

Mısırlı milyarder ile aşk yaşamıştı! Ezgi Fındık ın eski sevgilisi kim? Özel hayatı gündemde 2

Fındık'ın daha sonra tekstilci Levent Özülkü ile birliktelik yaşadığı öğrenilmişti.

Mısırlı milyarder ile aşk yaşamıştı! Ezgi Fındık ın eski sevgilisi kim? Özel hayatı gündemde 3

Ezgi Fındık daha sonra kendisinden yaşça küçük Mirhan Demirhan ile aşk yaşamış ve sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

Mısırlı milyarder ile aşk yaşamıştı! Ezgi Fındık ın eski sevgilisi kim? Özel hayatı gündemde 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks yaşantısı gündem oluyordu! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı Lüks yaşantısı gündem oluyordu! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha yeni aşkını ilan etmişti! Şaşırtan kararDaha yeni aşkını ilan etmişti! Şaşırtan karar
Çağla Şıkel'in programı yayın akışında yer almadı! Jet açıklamaÇağla Şıkel'in programı yayın akışında yer almadı! Jet açıklama
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Fındık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.