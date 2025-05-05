Dua Lipa şeffaf eteğiyle sokaklarda! Tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Pop müziğin yıldız ismi Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile Manhattan’da çıktığı romantik buluşmada şıklığı ve cesur tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 29 yaşındaki şarkıcı, transparan nude tonlarında diz boyu eteğiyle adeta göz kamaştırdı.

Dua Lipa, transparan eteğini siyah ve vücuda oturan bir body suit ile tamamladı. Sütyen tercih etmeyen Lipa, kıyafetinin üzerine ise uzun ve kalın bir gri trençkot giyerek sokak stiline sofistike bir dokunuş kattı.

Şık kombinine biraz renk katmak isteyen Dua, eşyalarını 765,65 sterlin değerindeki parlak kırmızı Alaïa omuz çantasıyla tamamladı.

34 yaşındaki nişanlısı Callum Turner ise tamamen yeşil tonlardan oluşan kombiniyle Dua Lipa’ya eşlik etti. İkili, New York sokaklarında adeta podyumdaymış gibi göründü.

Dua Lipa daha sonra iddialı tarzıyla verdiği pozları sosyal medyadan da paylaşarak beğeni topladı. Ancak bazı takipçileri Lipa'nın bu tarzını beğenmedi.