Dua Lipa ve Callum Turner balayında! "Birbirlerine dokunmadan duramıyorlardı"

Gösterişli üç günlük düğün kutlamalarının üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra şarkıcı Dua Lipa ve yeni eşi Callum Turner, Amalfi Sahili'ndeki romantik balayı tatillerinde aşklarını gözler önüne serdi.

Yeni evli çift, göz alıcı sahil beldesinde büyük pembe-beyaz bir şişme platform üzerinde güneşlenirken birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmadı.

İngiltere'nin genç ve güçlü çiftlerinden biri olarak görülen ikili, evliliklerini kutladıkları beş yıldızlı otelde aynı şezlongu paylaşırken de görüntülendi. Bir görgü tanığı, "Birbirlerine dokunmadan duramıyorlardı. Her fırsatta öpüşüyor gibiydiler. Tam anlamıyla aşk doluydular. Muhteşem manzaranın tadını çıkarırken adeta kendi dünyalarındaydılar. Balayı için harika bir yer seçmişler. Dua ise inanılmaz görünüyordu" dedi.

Resmi nikâhlarını Londra'daki Marylebone Belediye Binası'nda kıydıktan üç gün sonra Sicilya'nın Palermo kentinde üç gün süren bir kutlama düzenleyen çiftin düğün organizasyonunun yaklaşık 1,5 milyon sterline mal olduğu iddia edilmişti.