Dua Lipa yine çok iddialı! Dantelli bluzuyla poz verdi aşk itirafı geldi

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Harper’s Bazaar’in Global Icons sayısı için poz verdi.

Lipa'nın dergi için çekilen iddialı dantel transparan üstlü pozları büyüleyici bulundu.

Dua Lipa röportajda, hızlı başlayan ilişkisi sonucunda geçen yıl nişanlandığı nişanlısı Callum Turner’a “derinden aşık olduğunu” açıkladı. Aşkı “güzel”, “ilham verici” ve bazen korkutucu bir duygusal kırılganlık olarak tanımlayan Lipa, artık kalbini korumayı bıraktığını belirtti.

“Şimdi her zamankinden daha mutluyum” diyen şarkıcı, bu içten duygularını paylaşmamanın haksızlık olacağını ifade etti.

Ayrıca nişanlandığını doğrulayan Lipa, birlikte yaşlanma ve sonsuz dostluk fikrinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.