MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dua Lipa yine çok iddialı! Dantelli bluzuyla poz verdi aşk itirafı geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Harper’s Bazaar çekiminde transparan dantel üstüyle büyüledi. Röportajda nişanlısı Callum Turner ile ilişkisini anlatarak, “Derinden aşığım, şimdiye kadar hiç olmadığım kadar mutluyum” sözleriyle dikkat çekti.

Dua Lipa yine çok iddialı! Dantelli bluzuyla poz verdi aşk itirafı geldi
Kubra Akalın

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Harper’s Bazaar’in Global Icons sayısı için poz verdi.

Lipa'nın dergi için çekilen iddialı dantel transparan üstlü pozları büyüleyici bulundu.

Dua Lipa röportajda, hızlı başlayan ilişkisi sonucunda geçen yıl nişanlandığı nişanlısı Callum Turner’a “derinden aşık olduğunu” açıkladı. Aşkı “güzel”, “ilham verici” ve bazen korkutucu bir duygusal kırılganlık olarak tanımlayan Lipa, artık kalbini korumayı bıraktığını belirtti.

Dua Lipa yine çok iddialı! Dantelli bluzuyla poz verdi aşk itirafı geldi 1

“Şimdi her zamankinden daha mutluyum” diyen şarkıcı, bu içten duygularını paylaşmamanın haksızlık olacağını ifade etti.

Dua Lipa yine çok iddialı! Dantelli bluzuyla poz verdi aşk itirafı geldi 2

Ayrıca nişanlandığını doğrulayan Lipa, birlikte yaşlanma ve sonsuz dostluk fikrinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efsane isminin kardeşi zor günler geçiriyor! Hayırseverler sahip çıktıEfsane isminin kardeşi zor günler geçiriyor! Hayırseverler sahip çıktı
'Boşanma' söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! 'Son tatilde...''Boşanma' söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! 'Son tatilde...'

Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

'Boşanma' söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! 'Son tatilde...'

'Boşanma' söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! 'Son tatilde...'

Ederson, Allison derken Mourinho'nun vatandaşı geliyor!

Ederson, Allison derken Mourinho'nun vatandaşı geliyor!

Savaş alanı değil, kına gecesi! Diyarbakır'da ortaya çıktılar

Savaş alanı değil, kına gecesi! Diyarbakır'da ortaya çıktılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.