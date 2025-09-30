MAGAZİN

Düğmelerinin hepsini açtı! Sütyensiz Rita Ora eliyle sık sık dekoltesini kontrol etti

Sporunu hiç aksatmayan şarkıcı Rita Ora fit görünümünü sergilemeyi de seven isimler arasında. Son olarak moda haftasında iddialı bir seçimle dikkat çeken Ora olası bir kazayı engellemek için eliyle sık sık dekoltesini de kontrol etti.

Pop yıldızı Rita Ora, Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı akşam yemeğinde riskli bir stil tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki şarkıcı, Hotel Costes’te düzenlenen etkinlikte, şehre bu hafta ayak basan birçok ünlü arasındaydı.

Sütyen giymeyen Rita, göbeğinin biraz üzerindeki düğmeleri açık bırakılmış derin dekolteli dantel tulumu ile fit vücudunu sergiledi.

Cesur kombinini siyah kitten topuklu ayakkabılar ve güneş gözlükleri ile tamamladı. Ünlü popçu, kısa dalgalı bob saç modeliyle hayranlarını selamlamayı da ihmal etmedi.

Göbeğine kadar dekoltesiyle adından söz ettirmeyi başaran Rita Ora sık sık eliyle de dekoltesini kontrol etmeyi ihmal etmedi.

Paris Moda Haftası’nın ilk günü, L’Oreal’in düzenlediği ihtişamlı defileyle moda dünyasının en ünlü isimlerini podyumda bir araya getirdi. Kendall Jenner ve Heidi Klum gibi ünlüler, “Liberty. Equality. Sisterhood. Because You're Worth It.” adlı yıldızlarla dolu gösteride yer aldı. Cara Delevingne ve genç yaşına rağmen zarafetiyle dikkat çeken Helen Mirren de podyuma çıkan isimler arasındaydı.

