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Dünyaca ünlü Muse grubu İstanbul konserini 2026'ya erteledi!

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un Türkiye'de 11 Haziran tarihinde konser vereceği duyurulmuştu. Fakat konserin organizatörü DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı başladı. Muse grubunun sosyal medya hesaplarına birçok kişi tarafından mesajlar gönderildi. Dünyaca ünlü rock grubu Muse'un 11 Haziran’da Yenikapı Festival Alanı’ndaki konseri iptal edildi. Grup, sosyal medya hesabından konserlerini 2026'ya ertelediklerini duyurdu.

Dünyaca ünlü Muse grubu İstanbul konserini 2026'ya erteledi!
Cansu Akalp

Muse X hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran 2025’teki İstanbul konserlerini 2026’ya ertelediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatle değerlendirdikten ve endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul’daki konserimizin DBL Entertainment’ın hiçbir şekilde dahil olmayacağından emin olabilmek adına 2026’ya ertelendiğini duyuruyoruz. Desteğiniz bizim için her şey demek. 2026’da görüşmek üzere!" denildi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERE KONSER İPTALİ ÇAĞRISI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrıları, kültür-sanat etkinliklerini düzenleyen DBL Entertainment'ı etkiledi.

Tepkilerin merkezindeki isim Abdülkadir Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısına katılan gençlere “vatan haini” demişti.

Özkan’ın sahibi olduğu DBL Entertainment’ın Türkiye’deki en büyük organizasyonları arasında Muse’un 11 Haziran’daki ve Robbie Williams’ın 7 Ekim’deki İstanbul konserleri yer alıyordu.

Sosyal medya kullanıcıları, Muse ve Robbie Williams’a çağrılar yaparak, şirketin siyasi tutumuna dikkat çekti ve konserlerin iptal edilmesini talep etti.

Türkiye’ye konser için gelmesi planlanan Norveçli müzisyen Ane Brun da boykot çağrılarından sosyal medya aracılığıyla haberdar edildi. Brun, hayranlarından gelen çağrıları dikkate alarak konserini iptal ettiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde tepkilerin odağındaki isim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla, DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekildiklerini duyurdu.

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Müzik grup
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