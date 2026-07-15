'Durumu ağırlaştı' denmişti! Danla Bilic'in arkadaşından açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling işlemi sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha operasyon geçirdi.

Bilic, daha önce yaptırdığı kalça dolgusunun zamanla vücuduna yayıldığını, bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini açıklamıştı.

Dolgu maddesinin dokularda enfeksiyona yol açtığını belirten fenomen isim, bu nedenle sağlığına kavuşmak için birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

Daha önce altı kez dolgu temizleme ameliyatı geçiren Danla Bilic'in yeniden ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

İddiaların ardından Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır açıklama yaptı. Kırtanır, Danla Bilic'in dün sabah ameliyata alındığını ve operasyonun tamamlandığını belirterek, "Ameliyattan çıktı, sağlık durumu iyi" dedi.

AQUAFILLING NEDİR?

Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.