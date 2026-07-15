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'Durumu ağırlaştı' denmişti! Danla Bilic'in arkadaşından açıklama geldi

Danla Bilic, dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle yeniden ameliyat oldu. Bilic'in arkadaşı Ece Kırtanır, operasyonun ardından fenomen ismin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'Durumu ağırlaştı' denmişti! Danla Bilic'in arkadaşından açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling işlemi sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha operasyon geçirdi.

Bilic, daha önce yaptırdığı kalça dolgusunun zamanla vücuduna yayıldığını, bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini açıklamıştı.

Durumu ağırlaştı denmişti! Danla Bilic in arkadaşından açıklama geldi 1

Dolgu maddesinin dokularda enfeksiyona yol açtığını belirten fenomen isim, bu nedenle sağlığına kavuşmak için birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

Durumu ağırlaştı denmişti! Danla Bilic in arkadaşından açıklama geldi 2

Daha önce altı kez dolgu temizleme ameliyatı geçiren Danla Bilic'in yeniden ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

İddiaların ardından Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır açıklama yaptı. Kırtanır, Danla Bilic'in dün sabah ameliyata alındığını ve operasyonun tamamlandığını belirterek, "Ameliyattan çıktı, sağlık durumu iyi" dedi.

Durumu ağırlaştı denmişti! Danla Bilic in arkadaşından açıklama geldi 3

AQUAFILLING NEDİR?
Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.

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Danla Bilic
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