Ebru Gündeş hem tarzını hem imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kısa süren evliliğinin ardından gelen çarpıcı imaj değişikliği gündemde.

2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayıran Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü.

Boşanmada kısa süre sonra Ebru Gündeş, filtreli ve tamamen değişmiş bir yüzle sosyal medyaya geri döndü. "Gerçekten İyi ki Doğmuşum" notuyla son halini paylaşan Ebru Gündeş takipçilerini şaşırttı.

Önce saçlarını kestiren Ebru Gündeş, giyim tarzını da baştan aşağı değiştirdi. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim ise görenleri bir hayli şaşırttı.

Yüzündeki belirgin değişim ve pürüzsüz görünüm sonrası sosyal medyada "Bu kim?" yorumları gecikmedi.