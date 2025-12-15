MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebru Gündeş hem tarzını hem imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in özel hayatındaki çalkantılı dönem hız kesmiyor. 2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayıran Gündeş, geçtiğimiz yıl evlendiği Murat Özdemir ile de boşandı. Gündeş boşanma sonrası değişen imajıyla şaşırttı.

Ebru Gündeş hem tarzını hem imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kısa süren evliliğinin ardından gelen çarpıcı imaj değişikliği gündemde.

2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayıran Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü.

Ebru Gündeş hem tarzını hem imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı 1

Boşanmada kısa süre sonra Ebru Gündeş, filtreli ve tamamen değişmiş bir yüzle sosyal medyaya geri döndü. "Gerçekten İyi ki Doğmuşum" notuyla son halini paylaşan Ebru Gündeş takipçilerini şaşırttı.

Ebru Gündeş hem tarzını hem imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı 2

Önce saçlarını kestiren Ebru Gündeş, giyim tarzını da baştan aşağı değiştirdi. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim ise görenleri bir hayli şaşırttı.

Ebru Gündeş hem tarzını hem imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı 3

Yüzündeki belirgin değişim ve pürüzsüz görünüm sonrası sosyal medyada "Bu kim?" yorumları gecikmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini paylaştı! Herkes aynı şeyi söylediEşini paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandıGüllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.