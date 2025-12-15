MAGAZİN

Miss Turkey 2025 finalistleri belli oldu! İşte taç için yarışacak o 20 güzel

Miss Turkey'de heyecan doruktaç Bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek yarışma için yapılan ön elemede, 130 aday arasından finale kalacak 20 genç kız belirlendi. İşte Miss Turkey finalistleri…

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması Miss Turkey'de heyecan dorukta! Ekim ayında başlayan ve binlerce adayın yarıştığı maratonda, büyük finale kalmaya hak kazanan 20 Miss Turkey 2025 finalisti belli oldu.

130 adayın ön elemesinden geçerek son 20'ye kalan güzeller, 19 Aralık 2025 gecesi düzenlenecek büyük finalde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı için podyuma çıkacak.

MISS TURKEY FİNALİSTLERİ İSİMLERİ

Finalistler, yalnızca Miss Turkey unvanını değil; aynı zamanda Miss World ve Miss Supranational gibi önemli yarışmalarda ülkemizi temsil etme şansını da kazanmak için mücadele edecek.

Listede dikkat çeken isimler arasında 182 cm boyuyla İlayda Güvenç en uzun finalist olarak öne çıkarken, 19 yaşındaki Naz Şimşek ve Sıla Çetin ise en genç finalistler olarak dikkat çekiyor.

İşte jüri üyeleri karşısında zorlu elemeden başarıyla çıkan, birbirinden iddialı Miss Turkey 2025 finalistleri...

Finalistleri inceleyerek favorinizi yorumlara yazabilirsiniz.

Miss Turkey
