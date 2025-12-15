Kral Kaybederse'nin Gülay'ı Ceren Kaçar 'Yeraltı'na transfer oldu

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse reytinglere yenilince final kararı aldı. Dizi oyuncuları ise hemen yeni projelere yöneldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kral Kaybederse'de Gülay’a hayat veren Kaçar, Yeraltı dizisiyle el sıkıştı.

RACİ ŞAŞMAZ DÖNÜYOR

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı, yeni yılın en iddialı yeni dizilerinin başında geliyor. Murat Öztürk’ün yönettiği, Raci Şaşmaz ve Berna Aruz‘un yazdığı dizinin birinci bölüm çekimleri geçen günlerde başlamıştı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı..

YILDIZ'I CANLANDIRACAK

Şarkıcılık yönüyle de tanınan başarılı oyuncu Yeraltı’nda “Yıldız”ı canlandıracak Merdan’ın (Burak Sevinç) evindeki çalışan olarak seyirci karşısına çıkacak.