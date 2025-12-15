MAGAZİN

Kral Kaybederse'nin Gülay'ı Ceren Kaçar 'Yeraltı'na transfer oldu

Reytinglerde isteneni alamayınca final yapan Kral Kaybederse dizisinde Gülay'ı oynayan Ceren Kaçar dizi biter bitmez NOW'un merakla beklenen dizisine transfer oldu.

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse reytinglere yenilince final kararı aldı. Dizi oyuncuları ise hemen yeni projelere yöneldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kral Kaybederse'de Gülay’a hayat veren Kaçar, Yeraltı dizisiyle el sıkıştı.

Kral Kaybederse nin Gülay ı Ceren Kaçar Yeraltı na transfer oldu 1

RACİ ŞAŞMAZ DÖNÜYOR

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı, yeni yılın en iddialı yeni dizilerinin başında geliyor. Murat Öztürk’ün yönettiği, Raci Şaşmaz ve Berna Aruz‘un yazdığı dizinin birinci bölüm çekimleri geçen günlerde başlamıştı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı..

YILDIZ'I CANLANDIRACAK

Şarkıcılık yönüyle de tanınan başarılı oyuncu Yeraltı’nda “Yıldız”ı canlandıracak Merdan’ın (Burak Sevinç) evindeki çalışan olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yer İstanbul... Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

