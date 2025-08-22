Ebru Gündeş'in 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile 4. kez nikah masasına oturdu. Gündeş'in evliliği büyük ses getirdi.

Günlerce magazin manşetlerinde yer alan Ebru Gündeş'in evliliği bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir'in Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Seyhan Avşar'ın haberine göre; Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özdemir’in talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü iddia edildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.

REZA ZARRAB NE YAPMIŞTI?

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab 2016 yılında kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Reza Zarrab ile Ebru Gündeş 11 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı.