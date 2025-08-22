MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebru Gündeş'in 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası

Ebru Gündeş'in 4. kez nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük olan eşi Murat Özdemir Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındı. Özdemir'in bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ebru Gündeş'in 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile 4. kez nikah masasına oturdu. Gündeş'in evliliği büyük ses getirdi.

Günlerce magazin manşetlerinde yer alan Ebru Gündeş'in evliliği bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir'in Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ebru Gündeş in 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası 1

Seyhan Avşar'ın haberine göre; Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Ebru Gündeş in 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası 2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özdemir’in talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü iddia edildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.

Ebru Gündeş in 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası 3

REZA ZARRAB NE YAPMIŞTI?

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab 2016 yılında kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Reza Zarrab ile Ebru Gündeş 11 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En son onunla konuşmuştu! Halit Yukay'ı arama çalışmaları 18’inci gününde! Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdiEn son onunla konuşmuştu! Halit Yukay'ı arama çalışmaları 18’inci gününde! Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Ünlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldıÜnlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Semra Ilık Çavuşoğlu'nun danışmanıyla ortak çıktı

Semra Ilık Çavuşoğlu'nun danışmanıyla ortak çıktı

İstanbul'daki kanlı cinayet kamerada! Yaşları henüz 17 ve 18...

İstanbul'daki kanlı cinayet kamerada! Yaşları henüz 17 ve 18...

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

Ahmet Çakar isyan etti! Hakkını helal etmedi...

Ahmet Çakar isyan etti! Hakkını helal etmedi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.