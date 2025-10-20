MAGAZİN

Ebru Gündeş; Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan'ın mesajlarını yakalamış! "Otelde..."

Şarkıcı Ebru Gündeş’in geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandığı iş insanı Murat Özdemir'in Elif Buse Doğan ile ilişki yaşadığı iddiaları vardı. Son iddia ise Gündeş'in bu ilişkiye dair mesajları yakaladığı yönünde.

Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai'de nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu aşk uzun sürmedi. Gündeş kısa süre önce, sosyal medya hesabından iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Boşanma açıklamasında "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim...'' denmişti.

26 Eylül’de boşanan Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir cephesinden gelen bomba iddia, magazin basınında gündem oldu. İddialara göre; Murat Özdemir, şarkıcı Elif Buse Doğan ile aşk yaşıyor.

Snob Magazin ise bu iddiayı daha da ileri götürdü ve bomba iddialar gündeme geldi.

İddiaya göre; Gündeş ile Murat Özdemir’in boşanmasının ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ebru Gündeş’in, evli olduğu süreçte Murat Özdemir’in şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladıktan sonra mahkemeye koştuğu iddia edildi.

BİRLİKTE OTELDE KALIYORLAR

Bir diğer iddia ise Özdemir ve Doğan’ın yaklaşık bir aydır Kuruçeşme’de bir otelde kaldığı da söyleniyor.

Taraflardan bu iddialara henüz bir açıklama gelmedi.

