Ebru Gündeş Riyad'da sahne aldı! Hem Türkçe hem Arapça söyledi: 1 saatlik kazancı dudak uçuklattı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da sahne alan Ebru Gündeş, konserde sürpriz bir düete imza attı. Gündeş, gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirirken sahnede önemli bir konuk ağırladı.

Konserde Suriyeli sanatçı Assala Nasri de sahneye çıktı. İki sanatçı birlikte “Gönlümün Efendisi” şarkısını seslendirdi. Türkçe seslendirilen esere Arapça bölümlerin de eklenmesi izleyicilerden büyük alkış aldı.

SAHNE ÜCRETİ İDDİASI...

Gecenin ardından kulislerde konuşulan bir diğer konu ise konser ücreti oldu. İddiaya göre Ebru Gündeş’in yaklaşık 1 saatlik sahne performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Ancak söz konusu rakama ilişkin Ebru Gündeş'ten bir açıklama gelmedi.