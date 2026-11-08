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Ebru Gündeş son haliyle gündemde! Resmen eridi

Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırarak bir hayli değişen Ebru Gündeş'in son hali dikkat çekti. Ebru Gündeş'in son pozlarındaki zayıflığı gözden kaçmadı.

Ebru Gündeş son haliyle gündemde! Resmen eridi
Nebahat Kübra Akalın

Gerek özel hayatı gerekse kariyeriyle her dönem adından söz ettiren Ebru Gündeş değişimiyle de konuşuluyor.

Daha önce sahnede "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek estetik yaptırdığını açıklayan Gündeş'in son görünümü uzun süre gündemde kaldı.

Ebru Gündeş son haliyle gündemde! Resmen eridi 1

Ebru Gündeş bu sefer yüzündeki değişimiyle değil fiziğindeki değişimle dikkat çekti. Sosyal medyada yeni karelerini paylaşan şarkıcının zayıflığı gözden kaçmadı.
Ebru Gündeş son haliyle gündemde! Resmen eridi 2

Sosyal medyada "Aşırı zayıflamış", "Eski hali iyiydi aslında", "Ebru zayıflama iğnesine mi başladın?", "Fazla zayıf hasta mı acaba?" yorumları yapıldı.

Öte yandan 51 yaşındaki Gündeş'in geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatına 10 milyon lira harcadığı iddia edilmişti.

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Ebru Gündeş
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