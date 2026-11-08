Her şeyi bırakıp zeytin işine girmişti! Filiz Taçbaş hastalığını açıkladı

"Arka Sokaklar" dizisinde Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu rolüyle ekranda yer aldıktan sonra gözlerden uzaklaşan Filiz Taçbaş bir süredir İzmir Foça'da yaşıyor. Oyunculuğa ara veren Taçbaş İzmir'de aynı zamanda zeytin yetiştiriciliği yapıyor.

Kanal D'de yayınlanan "Pazar Gezmesi" programına konuk olan Taçbaş, sohbet sırasında hastalığını açıkladı. Ünlü oyuncu, yapılan tetkikler sonucunda beyninde tümör tespit edildiğini ve yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat masasına yattığını söyledi.



AMELİYAT SONRASI HAFIZASINI KAYBETTİ

Filiz Taçbaş, beyin ameliyatının ardından yaşadığı hafıza sorunlarını anlattı. Ünlü oyuncu, operasyon sonrasında yakınlarını tanımakta güçlük çektiğini ve daha önce bildiği kelimeleri hatırlayamadığını belirtti.

"KADINA BAK, ÇİRKİNLEŞMİŞ" DEDİLER

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde Filiz Taçbaş'ın son haline dair yapılan yorumlar oyuncuyu üzdü. Ameliyatın ardından dış görünüşünde değişiklikler yaşandığını anlatan oyuncu, insanların sağlık durumunu bilmeden yaptığı yorumlardan dolayı büyük kırgınlık yaşadığını söyledi.

Taçbaş, bir yandan ameliyatın etkileriyle mücadele ederken diğer yandan görünüşü hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelerle karşılaştığını belirtti. Taçbaş "İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun” ifadelerini kullandı.