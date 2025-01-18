Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gece sürdü! Telefonlar bile toplatıldı... İlk fotoğraf çıktı

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab boşanmanın ardından kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlarıyla tutuklanmış bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.

Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Reza Zarrab, Bursalı olduğu bilinen sosyetik güzel Dilara Altıntop ile Miami’de görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

İki ay önce resmi nikah kıydıkları öğrenilen çiftin düğünü tam 3 gün 3 gece sürdü. Düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın’ın da aralarında olduğu yaklaşık 150 davetli katıldı.

Bitter Dergi'de yer alan habere göre; düğün öncesi fotoğraf çekimi gerçekleşirken Zarrab çifti otele beyaz, klasik bir otomobille geldi.

TELEFONLAR TOPLATILDI

Davetlilere organizasyonlar başlamadan önce e-posta yoluyla fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda uyarı da bulunuldu. Düğünden dışarıya görüntü sızmaması için üç gecede de katılımcıların telefonları görevliler tarafından toplandı.